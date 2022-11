"Il Tottenham fa sul serio per McKennie: pronta un'offerta per gennaio"

Weston McKennie non è riuscito a bagnare con un gol la seconda partita della carriera nella fase finale di un Mondiale. Il centrocampista della Juventus è stato però tra i migliori negli Stati Uniti che hanno imposto il pareggio all’Inghilterra nella seconda giornata del Gruppo B di Qatar 2022 , ridimensionando in parte l’impressione destata dai vice campioni d’Europa al debutto contro l’Iran.

McKennie e l'emozione del primo Mondiale

L’occasione da rete sbagliata dall’ex Schalke 04 nel primo tempo, solo a centro area, resta tuttavia una macchia nella prestazione di McKennie, il cui moto perpetuo si è comunque rivelato molto prezioso per la squadra, nonostante il ct Berhalter abbia poi deciso di sostituire il giocatore prima della fine della partita come già accaduto contro il Galles. Insomma, per McKennie il Mondiale è iniziato con il piede giusto e le sue prove, secondo quanto riportato dal 'Daily Express', avrebbero attirato l’interesse del Tottenham.

McKennie torna nel mirino del Tottenham

In base a quanto riportato dalla versione online del tabloid inglese gli Spurs sarebbero pronti a formulare un’offerta alla Juventus per il centrocampista statunitense già nella prossima finestra di mercato a gennaio. In bianconero dal 2020, McKennie ha le caratteristiche giuste per il calcio di Antonio Conte, interpretando quel ruolo di ‘box to box’ che nella Juve del tecnico salentino fu di Arturo Vidal e che in questo momento manca nella rosa dei londinesi, che peraltro si erano già interessati al giocatore nel 2020, venendo bruciati dalla Juve che chiuse la trattativa con lo Schalke 04 ai tempi in cui a Torino lavorava Fabio Paratici, ora al Tottenham e principale "sponsor" dell'eventuale operazione.

"Tottenham pronto ad accontentare Conte a gennaio"

Protagonista proprio durante la gara contro l’Inghilterra di un curioso siparietto con un fotografo presente a bordo campo, McKennie potrebbe essere uno dei rinforzi invernali del Tottenham, che agli ottavi di Champions League se la vedrà con il Milan. La dirigenza pare pronta ad accontentare le richieste di Conte già a gennaio, ma è tutta da verificare l’intenzione della Juventus di privarsi del giocatore, nonostante a centrocampo la concorrenza sia aumentata dopo che Nicolò Fagioli e Fabio Miretti sono ormai entrati in pianta stabile nelle rotazioni di Max Allegri.