"La Juve sulle tracce di Nico Williams"

La Juventus è a caccia di buone occasioni sul mercato per imbastire la squadra del futuro improntata su qualità e futuro. In questo senso il nome del classe 2002 Nico Williams si incastra alla perfezione negli interessi bianconeri. A riferirlo è il quotidiano spagnolo As.

"Juve interessata a Nico Williams" L'attaccante esterno (largo a destra) della nazionale spagnola, nato a Pamplona da genitori ghanesi nonché fratello minore di Iñaki Williams, ha un contratto con l'Athletic Bilbao fino al 30 giugno 2024. "Il piano di mercato della Vecchia Signora - spiega As - è quello di arrivare in estate cercando così di ottenere un lauto sconto facendo leva sull'ultima stagione rimanente in maglia basca".