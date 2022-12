Juve, c'è la fila per Vlahovic: la lista delle squadre che lo vogliono

TORINO - Il 2022 è cominciato con il clamoroso trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve. Ci sono voluti più di 70 milioni più 10 di bonus , oltre ad altri 11,6 milioni tra commissioni e contributo solidarietà Fifa. C'è voluta anche la volontà, decisiva, del centravanti serbo considerando il forcing dell'Arsenal e quell'offerta già accettata dal club viola in precedenza. Ma ora che il 2022 sta terminando, sempre Vlahovic torna al centro di valutazioni di mercato: sarà lui uno dei centravanti più ambiti a giugno, è già lui uno degli obiettivi di diversi top club già per gennaio. Non che la Juve lo abbia messo in vendita , anzi alla Continassa si proverà a resistere ad eventuali assalti almeno (almeno) fino al termine della stagione, più di un sondaggio è già stato recepito da Darko Ristic: Psg e Bayern tra le altre, soprattutto tanta Premier. Ed è proprio in Inghilterra che c'è chi è pronto a fare sul serio già nelle prossime settimane.

Juve, ansia Vlahovic

Sirene inglesi

Per un motivo o per l'altro, infatti, Arsenal, Manchester United e Chelsea sono alla caccia di un centravanti. In particolar modo i Blues sembrano pronti a effettuare un tentativo concreto, una prima punta era già stata chiesta da Graham Potter, il grave infortunio di Armando Broja (che a sua volta era finito sul mercato) impone di accelerare in tal senso: e Vlahovic, a quanto pare, rappresenta una prima scelta. Con l'Arsenal pronto a iscriversi di nuovo alla corsa dopo il rifiuto della scorsa stagione, perché anche Mikel Arteta deve fare i conti con la prolungata assenza di Gabriel Jesus. E pure il Manchester United, che comunque dovrà pensare a cosa accadrà ora che si apre il dopo-Cristiano Ronaldo, osserva con attenzione. Antenne dritte insomma, mentre Vlahovic inizia il programma di lavoro individuale per provare a smaltire le scorie della pubalgia: almeno una settimana, per cominciare.