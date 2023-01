Juve, sfuma un obiettivo: c'è l'accordo tra i club

Juve, Fresneda sempre più lontano

Secondo il portale inglese, l'Arsenal ed il Borussia Dortmund avrebbero trovato un accordo con il Real Valladolid per il cartellino di Ivan Fresneda sulla base di un'offerta da 15 milioni di euro. Inoltre, il terzino resterebbe in prestito in Spagna fino al termine della stagione. Adesso la palla passa al giocatore che dovrà decidere in quale club iniziare la sua nuova avventura. Anche il Newcastle, che come la Juventus era interessato al giocatore, sembra ormai essersi ritirato dalla corsa.