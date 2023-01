Juve, individuato il sostituto di McKennie: può arrivare subito

La Juventus , in attesa di definire il passaggio di Weston McKennie al Leeds , sarebbe già al lavoro per regalare il sostituo a Massimiliano Allegri . Secondo quanto riportato Florian Plettenberg di Sky Sport De, il club bianconero avrebbe infatti chiesto informazioni al Red Bull Lipsia per Benjamin Henrichs.

Juve, occhi su Henrichs del RB Lipsia

Per il giornalista tedesco la trattativa con il Lipsia non è comunque semplice, visto che l'allenatore Marco Rose non vorebbe privarsi del terzino destro 25enne a metà stagione. La Juventus potrebbe comunque riuscire a convincere il club tedesco grazie ai soldi incassati dal Leeds per McKennie. Un domino da tenere sotto stretta osservazione nell'ultima settimana di calciomercato.