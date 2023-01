Sorpresa Juve: contatti con il Bologna per il rientro di Cambiaso

La Juve potrebbe trovare il suo nuovo esterno difensivo tra i propri tesserati. Ebbene sì, l'intenzione del club bianconero sarebbe quella di interrompere il prestito con il Bologna di Andrea Cambiaso, per poi metterlo subito a disposizione di Allegri. Classe 2000, il calciatore ligure è stato ingaggiato a titolo definitivo dal club bianconero nella scorsa sessione estiva di mercato dal Genoa, per poi girarlo a titolo temporaneo al Bologna. Positiva la stagione di Cambiaso fino a questo momento, con venti presenze accumulate in rossoblù tra campionato e Coppa Italia. Il Bologna valuta la proposta della Juve: il prestito sarà annullato se il club emiliano riuscirà a trovare un sostituto nell'ultimo giorno di mercato.