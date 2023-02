Juve, l'agente di Kiwior: "Ecco perché è saltata la trattativa"

L'agente di Kiwior: "La Juve era interessata, ma..."

L'agente ha svelato il retroscena di mercato legato al difensore polacco: "In Italia tutte le società importanti, tranne l’Inter, avevano mostrato il loro interesse. Il Napoli, per la situazione che vive in questo momento, non aveva bisogno di cambiare a gennaio e voleva rimandare il discorso all’estate. Il Milan ha atteso troppo e sono arrivate le squadre di Premier. Per la Juve, invece, sapete tutti quello che è successo...". Il procuratore ha rimandato al caso plusvalenze che, quindi, non ha permesso al club bianconero di portare avanti i discorsi con lo Spezia per Kiwior.