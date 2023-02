Juve, spunta una nuova pretendente per Di Maria

C'è la fila, almeno al momento solo nelle intenzioni, per il cartellino di Angel Di Maria. Il campione del mondo argentino è in scadenza di contratto con la Juventus e attualmente non si conoscono le strategie del club in merito a un possibile rinnovo, anche se in occasione dei sorteggi degli ottavi di finale di Europa League, Pessotto ha sottolineato la voglia della Juventus di trattenere Di Maria. Sono tante le squadre accostate al Fideo negli ultimi mesi e l'ultima arriva direttamente dalla MLS.