Juve, possibile occasione: "un vecchio obiettivo si libera a parametro zero"

Dopo otto anni, le strade del Liverpool e di Firmino sono pronte a separarsi . L'attaccante brasiliano è in scadenza di contratto e, secondo quanto riportato dall'edizione tedesca di Sky, non effettuerà il rinnovo del contratto con i Reds.

Firmino è libero di trovare un accordo con altre società

Firmino, quindi, sarà libero a partire dal primo luglio, con la possibilità di trovare un accordo con un'altra società già da adesso. Facile immaginare come questa possibilità porterà tanti club a tentare di ottenere il cartellino del calciatore, classe 1991, vincitore di una Champions League con il Liverpool e autore di 107 reti in tutte le competizioni con i Reds. La Juventus resta alla finestra. Nella sessione estiva di mercato, infatti, i bianconeri hanno cercato di ingaggiare Firmino, per poi incassa il diniego da parte di Kloop. Adesso la situazione è cambiata, ma la concorrenza è tanta e le esigenze della Juventus, alle prese con le vicissitudini fuori dal campo, potrebbero essere diverse.