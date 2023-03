Juve, una big piomba su Vlahovic: può essere l'erede di un fuoriclasse

Aumentano le voci e gli interessamenti nei confronti di Dusan Vlahovic . L'attaccante bianconero, nonostante una stagione non eccezionale per colpa di diversi problemi fisici , continua ad essere uno dei nomi più ricercati in vista del calciomercato estivo .

Una big fa tremare la Juve per Vlahovic

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di AS, il Real Madrid avrebbe individuato nell'attuale numero 9 della Juventus l'erede perfetto di Karim Benzema. Il calciatore francese è reduce da un'annata strepitosa che gli ha consentito di conquistare Champions League e Pallone d'Oro, ma ha comunque 35 anni. Per questo, la dirigenza dei blancos sarebbe pronta ad imbastire una trattativa con i bianconeri in estate. La richiesta della Juventus per il cartellino del serbo si aggirerebbe intorno ai 100-120 milioni di euro. Una cifra a cui il Real Madrid sembra non essere ancora convinto di voler arrivare, anche perché Florentino Perez starebbe mantenendo vivo il sogno di portare Mbappé nella capitale spagnola.

