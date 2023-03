Juve e Milik, dialoghi fitti con il Marsiglia

TORINO - Juve-Marsiglia, contatto per Milik. Fine settimana senza campionati, fine settimana dedicato al mercato. L’occasione è stata il viaggio del presidente dell’OM, Pablo Longoria, a Torino, dov’ è di casa avendo trascorso quasi tre stagioni come responsabile dello scouting del club bianconero. In questo periodo sul tavolo c’è il riscatto del bomber polacco da parte della Juve che deve essere portato al traguardo entro aprile.

Verso il riscatto

Logico, quindi, che le manovre siano già iniziate. Alla Continassa si vuole ancora puntare su Arek, che ha convinto davvero tutti, e non intendono farsi sfuggire l’opportunità di acquistarlo a titolo definitivo per 7 milioni, più potenziali ulteriori 2 di bonus, dopo averne investiti 900 mila per il prestito (più 800 mila di bonus). Il dialogo con il Marsiglia è in corso e non ci saranno problemi a portare l’affare al traguardo. Così come entreranno nel vivo anche i colloqui con l’entourage del giocatore: pure Milik, pronto a rientrare dopo un’assenza di due mesi sabato contro il Verona, vuole continuare in bianconero.