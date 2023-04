"Il Galatasaray si fionda su un centrocampista della Juve"

Il Galatasaray è già attivo sul mercato in vista della prossima stagione. Il club turco sta ricevendo delle numerose richieste per Torreira , con la cessione che potrebbe concretizzarsi al termine dell'annata. Proprio per questo, la società guidata da Dursun Uzbek pare che abbia messo nel mirino un centrocampista della Juventus .

Galatasaray su Zakaria

Secondo quanto riportato dai media turchi, infatti, il Galatasaray sarebbe pronto a offrire una proposta al club bianconero per Zakaria. Il centrocampista, attualmente in forza al Chelsea in prestito, tornerà a Torino ma il suo futuro potrebbe essere ancora una volta lontano dall'Allianz Stadium nonostante il contratto in scadenza nel 2026. Il Galatasaray, infatti, vorrebbe intavolare una trattativa per Zakaria basata sulla formula del trasfermento temporaneo. Una eventualità che la Juve potrebbe prendere in considerazione.