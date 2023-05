"Juve, un top club di Premier League pronto a fiondarsi su Rabiot"

Al momento non si hanno certezze sul futuro di Rabiot . Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con la Juventus, con l'addio che potrebbe concretizzarsi al termine della stagione . È chiaro che sul profilo del calciatore si è registrato l'interesse di diversi club, tra cui il Manchester United .

Il Manchester United vuole Rabiot

Come informa l'Equipe, infatti, i Red Devils sarebbero pronti a offrire un contratto a Rabiot, ingaggiandolo quindi a parametro zero. Il centrocampista è un vecchio pallino di Ten Hag e tra i due ci sarebbe stato anche un primo contatto. Il futuro di Rabiot potrebbe essere in Inghilterra dopo aver vissuto quattro stagioni con la maglia bianconera.