"Folta concorrenza per Guendouzi, c'è anche la Juve: i dettagli"

Ci sarebbe anche la Juventus su Guendouzi . Il centrocampista francese, di proprietà dell'Olympique Marsiglia , sarebbe finito nel mirino del club bianconero per rafforzare la zona nevralgica del campo. La dirigenza sta cominciando a operare sul mercato, come evidenziato dai tentativi di una conferma di Rabiot .

Quali sono i club interessati a Guendouzi?

Secondo quanto riportato da Telefoot, su Guendouzi non ci sarebbe soltanto la Juve. La concorrenza è folta e vede la presenze dell'Inter, così come di Aston Villa e Newcastle. Guendouzi è reduce da una stagione importante al Marsiglia, in cui ha fatto registrare 49 presenze in tutte le competizioni a cui ha preso parte la compagine francese.