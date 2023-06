Rabiot si fa male in Francia, che succede ora sul mercato

Rabiot infortunato, cosa succede sul mercato?

Rabiot è in scadenza di contratto. La Juve cercherà di trattenerlo, offrendogli lo stesso ingaggio del precedente accordo (7 milioni di euro più bonus), ma è chiaro che bisognerà convincere il calciatore che non è particolarmente attratto dal giocare la Conference o vivere il rischio di una possibile esclusione dalle coppe per mano della Uefa. Allegri sta spingendo tantissimo la dirigenza per confermare un elemento imprescindibile per la sua Juve. Al momento, su Rabiot è concreto l'interessamento del Manchester United.