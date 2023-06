Vlahovic, bivio Juve tra rilancio e cessione

TORINO - Quale futuro per Vlahovic? L’interrogativo allarma non poco il mondo bianconero a ventotto giorni dal via della nuova stagione. Il conto alla rovescia è pieno di incognite come quasi mai nella storia recente e una di queste riguarda proprio il bomber serbo. L’annata di Dusan ha ricalcato quella della Juve: altalenante, sotto le attese, piena di ostacoli e pause, di cadute e risalite. Nel complesso, avara di sorrisi. Il bilancio di 14 gol in 42 presenze non può essere certo soddisfacente per chi, come lui, vive di gol e l’ex viola è il primo a non essere contento. Ha cercato la via della rete con caparbietà, con quell’ostinazione che poi è sconfinata nella frenesia che, alla fine, ha complicato tutto. Colpe proprie, certo, ma anche degli infortuni che l’hanno spesso limitato (come la pubalgia a cavallo del Mondiale) e di un atteggiamento della squadra che non è mai riuscito ad esaltarlo a dovere. Allegri, in definitiva, non è riuscito a trovare la chiave giusta per farlo rendere a dovere e questo ha pesato non poco sul rendimento della squadra. Il riassunto di un anno e mezzo in bianconero riflette più ombre che luci: 23 reti in 63 presenze. No Vlahovic, no party, insomma.