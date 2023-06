"Juve, novità sul futuro di Arthur: i dettagli"

Potrebbero esserci nuovi sviluppi sul futuro di Arthur . Il centrocampista brasiliano, di proprietà della Juventus , è reduce da un'annata travagliata vissuta col Liverpool , caratterizzata da poche presenze causate da infortuni. Arthur non rientra più nei piani del club bianconero, nonostante il contratto sottoscritto con scadenza fissata al 2025 .

Due club di Premier League su Arthur

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la carriera di Arthur potrebbe proseguire in Inghilterra. Sul calciatore, infatti, ci sarebbero ben due club di Premier League che al momento non si sono rivelati, ma che stanno aspettando il momento opportuno per presentare una offerta. La Juventus attende.