Cuadrado e il futuro con la Juve: "Mi hanno fatto una proposta"

Terminata la stagione, per la Juve è arrivato il momento di iniziare la programmazione del prossimo campionato. Con il futuro di Allegri ormai certo , toccherà valutare i giocatori, tra entrate, uscite, rientri dai prestiti e soprattutto contratti in scadenza. Tra questi, rientra quello di Cuadrado , che ha parlato proprio della sua situazione con la Juve.

Juve, Cuadrado parla del rinnovo: "Ci penserò dopo la Colombia"

Dal ritiro con la nazionale colombiana, Cuadrado ha analizzato la sua situazione contrattuale con la Juve, dando informazioni sul rinnovo: "Sto molto tranquillo, sono contento alla Juve. Mi hanno fatto una proposta, ma in questo momento non ci sto pensando e ho detto loro che ne parleremo quando tornerò dalla nazionale. Ovviamente lì mi sento a casa e speriamo, con l'aiuto di Dio, di arrivare a un buon accordo e continuare in questa elite".