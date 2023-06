"Juve, spunta anche l'idea Newcastle per Kulusevski: i dettagli"

Potrebbe esserci anche l'opzione Newcastle per Kulusevski. L'attaccante svedese, in uscita dalla Juventus, ha vissuto l'ultima stagione in forza al Tottenham. Gli Spurs avrebbero potuto riscattare a titolo definitivo il calciatore qualora fosse arrivata la qualificazione in Champions, ma l'ottavo posto finale ha complicato i piani del club che vorrebbe comunque confermare Kulusevski nella propria rosa.