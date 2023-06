"Su Arthur c'è l'Aston Villa: la Juve è pronta a trattare"

Quali sono i club interessati ad Arthur?

Secondo quanto riportato dai media esteri, infatti, sul calciatore di proprietà della Juventus si sarebbe fiondata l'Aston Villa, con Emery che vorrebbe rafforzare la propria rosa attraverso l'ingaggio del brasiliano. Non è da escludere anche un inserimento del Newcastle, opzione che potrebbe ingolosire Arthur per via della partecipazione alla prossima Champions League. La Juventus è pronta a trovare la soluzione ideale per la cessione, con la priorità che è rappresentata dall'addio a titolo definitivo.