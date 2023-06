"Non solo il Manchester United: altri 3 club di Premier League su Rabiot"

La Juve non molla la presa per Rabiot. Il club bianconero non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista francese, proprio per questo è pronto a mettere sul biatto un contratto da 7 milioni più bonus. Rabiot, che dal prossimo primo luglio sarà ufficialmente svincolato, si sta guardando intorno con la consapevolezza che le offerte non gli mancano.