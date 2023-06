"Juve, c'è l'offerta per Zaniolo: proposta una contropartita"

Juve, offerto McKennie per Zaniolo

Secondo quanto riportato da Bulent Timurlenk, giornalista turco di Sabah Spor, la Juventus avrebbe presentato la prima offerta ufficiale al Galatasaray per Nicolò Zaniolo. L'ex Roma ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, ma i bianconeri vorrebbero provare ad abbassare il costo del cartellino. Per farlo avrebbero offerto il cartellino di Weston McKennie, reduce dall'esperienza in Premier League, come contropartita. Il club turco starebbe quindi valutando l'offerta.