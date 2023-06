La Juve ha tre piani per il centrocampo

Venti giorni all’alba della nuova Juve . E una priorità ben precisa, indicata da Allegri già da qualche settimana: trattenere Adrien Rabiot , che a 28 anni è ormai diventato quel centrocampista totale cui si accennava una decina di anni fa. Continuità (48 presenze stagionali), tenuta (oltre 4.200 minuti in campo), gol (11) e assist (6). E, ancora, una nuova leadership guadagnata all’interno dello spogliatoio bianconero grazie alla dedizione ai piani tecnico-tattici dell’allenatore, proprio nel momento in cui il caos delle sentenze stava mettendo a serio rischio il senso di partecipazione all’interno della Juve e Allegri provava a tenere uniti tutti i pezzi. Su Rabiot il tecnico ha potuto contare senza tentennamenti e ora - quasi naturalmente - ne vuole la conferma anche per la nuova stagione.

Attesa

Il contratto quadriennale con il quale Rabiot si era legato alla Juve nel 2019 scade tra dieci giorni ma già da cinque mesi il francese è libero di valutare altre offerte ed eventualmente legarsi a un nuovo club . Proposte che finora si sono limitate a una manifestazione di interesse da parte del Newcastle, che sul piatto avrebbe messo 5 milioni a stagione, ben 2 in meno di quanto Rabiot ha guadagnato finora a Torino. Il club inglese , però, parteciperà alla prossima Champions, vetrina che Rabiot ha sempre dimostrato di apprezzare parecchio. Ma da qualche giorno sono scattate le riflessioni: la volontà con cui Allegri e la Juve gli stanno dimostrando di volerlo tenere ha aperto una breccia che potrebbe sfociare in un anno in più agli stessi 7 milioni di oggi. Rabiot sarebbe il fulcro del nuovo centrocampo bianconero, ecco perché in questo momento la priorità del mercato che stanno impostando alla Continassa passa dalla sua decisione.

Alternative

Ovviamente un club come la Juve non può certo restare con le mani in mano. Per questo la dirigenza bianconera ha già individuato almeno un paio di alternative. Nel caso in cui Rabiot decidesse di salutare, infatti, servirebbe un centrocampista con le stesse caratteristiche, quindi una grande prestanza fisica unita alle capacità tecniche di cucire il gioco e - se serve - anche finalizzarlo. Pogba? Prima ne va verificato sul campo il ritorno a un atletismo accettabile e comunque da solo non può mai bastare. Zakaria di rientro? Può iniziare il ritiro con Max, ma ne vanno ritestate le attitudini all’interno del prossimo assetto. Altre piste? Sì, di cui una ancora da scoprire e una nota. Quest’ultima porta in casa della Lazio e precisamente a Sergej Milinkovic, che a un anno della scadenza ha deciso di cambiare la maglia che indossa dal 2015. Lotito, nonostante i soli 12 mesi di contratto, prova a partire da una richiesta di 40 milioni. Per la Juve il prezzo giusto per il serbo è di 25 milioni, sapendo di avere in mano anche il jolly Luca Pellegrini che la Lazio deve riscattare per accontentare Sarri. E comunque la Juve ha già individuato un mister X da poter eventualmente inserire nel nuovo centrocampo. Ma, come detto, prima di tutto c’è Rabiot: se si convince a restare, la Juve non ha bisogno di altro a metà campo. Sarebbe la soluzione già in casa, quella preferita di Allegri.