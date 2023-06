"Juve, un titolare di Allegri è nel mirino del Tottenham: i dettagli"

La Premier League vuole tornare a fare spesa in Serie A . Dopo l'operazione Tonali-Newcastle , c'è il Tottenham che pensa a un giocatore della Juventus per rinforzare la difesa.

Occhio Juve: il Tottenham su Bremer

Infatti, stando a quanto riferito dal The Telegraph, gli Spurs avrebbero messo nel mirino Gleison Bremer. Il giocatore piaceva agli inglesi già da quando era al Torino. Poi la Juventus in quel caso ha vinto la corsa al brasiliano, ma il Tottenham non vuole mollarlo.

Tottenham, non solo Bremer: gli altri obiettivi

Secondo il giornale inglese, nella lista di difensori centrali per gli Spurs c'è anche il capitano del Manchester United Harry Maguire e Tapsoba del Bayer Leverkusen. Nel frattempo sembrerebbe pronto a tornare Lenglet dopo il prestito al Barcellona, mentre potrebbe partire Sanchez.