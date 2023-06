Sirene arabe su Allegri ma lui giura fedeltà alla Juve

TORINO - Assalto ad Allegri ? L’ Arabia Saudita stando alle voci non molla, anzi rilancia e, in questo mercato di maxi investimenti, non si limita a strappare i campioni ma punta anche agli allenatori . Max tra i tecnici è uno dei top a livello internazionale ed è ovvio che i sauditi pensino pure a lui. Ineccepibile, in una strategia di espansione come quella in corso. Così la giostra dei rumors è ripartita, con i social a fare da cassa di risonanza. Sono bastati un paio di tweet dal mondo arabo che davano « a un passo » la conclusione del passaggio di Allegri nella Saudi Pro League ad alimentare le nuove voci di addio. I retroscena raccontano che ci sarebbe stato un rilancio in grande stile da parte degli arabi: dalla prima proposta di 20 milioni all’anno per tre anni si sarebbe passati a un’offerta di 30 milioni a stagione sempre per un triennio . Così come si narra di un intermediario tuttora al lavoro per portare avanti la trattativa, di incontri a Montecarlo nelle scorse settimane, dove Allegri si trovava effettivamente ma per vacanza con amici, e di nuovi contatti recentissimi.

Fedeltà

E Max che dice? Il tecnico continua le ferie: dopo aver programmato le mosse di mercato con la società e incassato la recente pubblica conferma da parte dell’amministratore delegato, Maurizio Scanavino, Allegri si sta godendo un periodo di riposo in Sardegna con gli affetti più cari. All’orizzonte non si intravvedono segnali di cedimento, tanto che ad amici fidati nelle ultime ore ha confidato di non aver mai trattato con i sauditi. Anzi, di non aver mai ricevuto alcuna proposta. In altre parole: non ha cambiato il pensiero sul suo futuro. Fedeltà alla Signora, insomma.

Alex sì

Chi invece potrebbe davvero andare in Arabia Saudita è Alex Sandro. Il brasiliano avrebbe ricevuto una proposta di contratto biennale a 15 milioni a stagione. La Juve non si opporrebbe certo alla sua partenza, nonostante sia scattato recentemente il prolungamento automatico del contratto per un’altra stagione. Il club bianconero si libererebbe volentieri del suo ingaggio di 6 milioni netti e abbasserebbe così il monte ingaggi.

Bremer

Occhio anche a un’altra offensiva, questa sì decisamente più “pericolosa” per le possibili ripercussioni tecniche. Arriva dalla Premier League e riguarda Bremer: Tottenham, Manchester City e Chelsea sarebbero pronti all’assalto per il brasiliano. La Juve lo valuta non meno di 50 milioni.