Juve, ufficiale il rinnovo di contratto di Rabiot: l'annuncio del club

Rabiot ha firmato il rinnovo di contratto con la Juve . Adesso è ufficiale: l'annuncio è arrivato tramite una diretta sul canale Twitch del club, seguita da un comunicato sul sito. Come già anticipato , Rabiot rimarrà col club bianconero per un altro anno .

Juve, Rabiot ha rinnovato: l'annuncio del club

Come rivelato negli scorsi giorni, Rabiot rinnova per un altro anno il suo contratto con la Juve. Nella giornata di oggi, la Juve ha annunciato ufficialmente il suo rinnovo con una diretta su Twitch, in cui è stato mostrato un video con il recap dei momenti clou del giocatore, conclusosi con una scritta: "Adrien Rabiot 2024". Poco dopo, è arrivata anche la nota sul sito del club: "Juventus e Adrien Rabiot ancora insieme! Adrien rinnova fino al 30 giugno 2024 ed è pronto a vivere ancora emozioni con la maglia bianconera. 177 presenze, 17 gol segnati e tre trofei conquistati (uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana): questo il bottino accumulato fin qui, destinato a essere arricchito ancora. La storia non è finita, abbiamo ancora strade da percorrere fianco a fianco e siamo pronti a continuare a correre insieme verso i nostri obiettivi". Il centrocampista dopo il prolungamento del contratto ha parlato tramite i canali ufficiali del club (leggi QUI le sue parole).

I numeri di Rabiot con la Juve

Dal suo arrivo alla Juve nel 2019, Rabiot ha collezionato 177 presenze in bianconero, arricchite da 17 gol e da tre trofei conquistati con la squadra (Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa). Il suo rendimento è stato altalenante negli anni, ma nell'ultima stagione è riuscito a realizzare 11 gol e 6 assist in 48 gare, diventando fondamentale nel corso dell'annata. Dalla stagione 2019/20 nessun giocatore bianconero ha ottenuto un minutaggio migliore del suo, con il solo Cuadrado al pari per presenze. Inoltre, è il calciatore della Juve ad aver segnato più gol all’Allianz Stadium in questa stagione. C'è poi un dato record che lo posiziona al di sotto del solo Vidal: Rabiot è infatti l'unico centrocampista bianconero, insieme al cileno, a essere andato in doppia cifra negli ultimi 10 anni.

Gli indizi social della Juve sul rinnovo di Rabiot: la ricostruzione

La conferma della firma è stata anticipata dalla stessa Juventus nel corso della giornata di oggi, con due indizi condivisi in momenti diversi. Prima attraverso il canale broadcast ufficiale di Instagram, con cui il club ha mandato in visibilio i tifosi. La Juve ha pubblicato due emoticon abbastanza chiare: un cavallo e una clessidra. Facile capire il significato, visto che il soprannome di Rabiot è proprio "cavallo pazzo". Il club ha cavalcato di nuovo l'onda con un video pubblicato sul proprio account, in cui si vede un cavallo sotto il temporale, illuminato poi da un fulmine. Adesso, dopo l'ufficialità, non servono più indizi: Rabiot resterà alla Juve per un altro anno.