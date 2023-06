Bonucci pronto a dire addio: ecco quanto risparmierebbe la Juve

Via alla “fase 2” in casa Juve. Con un occhio particolare al contenimento dei costi. In questa logica rientra l’idea di separarsi da un volto storico dello spogliatoio, Leonardo Bonucci. Il capitano non è più ritenuto centrale nel progetto tecnico, come ha anche dimostrato l’ultima stagione in cui non è stato più la prima scelta; un concetto che la società ha ribadito proprio nelle ultime ore allo storico leader della difesa.