Juve, ufficiale l'acquisto di Weah: il comunicato del club

A due giorni dalla chiusura totale del trasferimento, avvenuta con le visite mediche al J Medical , Timothy Weah è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve . L'esterno americano ha terminato tutto l'iter per il passaggio in bianconero nella giornata di giovedì, ma ha dovuto attendere che arrivasse il 1º luglio per la comunicazione ufficiale.

Juve, il comunicato ufficiale su Weah

Attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la Juve ha comunicato del trasferimento di Weah dal Lille: "Da oggi, sabato 1 luglio 2023, la batteria degli esterni bianconeri si arricchisce: Timothy Weah è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Lo statunitense arriva a titolo definitivo dal LOSC Lille. Una nuova avventura tutta a tinte bianconere, fortemente voluta da entrambe le parti, con l'obiettivo di arricchire il Tempio dei Trofei dello Juventus Museum e il suo palmarès. Insieme!".

Juve, le cifre del trasferimento di Weah e i dettagli del contratto

Nel comunicato rilasciato sul proprio sito, la Juve ha reso note anche le cifre del trasferimento dal Lille e i dettagli del contratto. Di seguito l'estratto: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Lille Olympique Sporting Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Timothy Weah a fronte di un corrispettivo di 10,3 milioni pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori fino ad un massimo di 1,0 milione. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di 2,1 milioni al verificarsi di determinati obiettivi e/o condizioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2028".

Le prime parole di Weah da giocatore della Juve

Attraverso i canali ufficiali della Juve, Weah ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore bianconero: "Inizia un nuovo capitolo: sono onorato e fortunato a essere finalmente bianconero. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza l'amore e il supporto della mia meravigliosa famiglia. Grazie a tutti: alla Juve per credere in me e darmi questa opportunità di rappresentare questo club leggendario. Grazie a tutti i tifosi per tutto l'amore che mi hanno mostrato sin dal primo giorno, non vedo l'ora di incontrarvi tutti molto presto".