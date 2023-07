Juve, il messaggio di Weah ai tifosi bianconeri

In casa Juve sono i giorni di Timothy Weah. Il nuovo calciatore bianconero, dopo aver sostenuto le visite mediche lo scorso 29 giugno ed essere stato ufficializzato ieri, vuole continuare a stringere il rapporto con i suoi tifosi. Prima di scendere in campo, però, dovrà solo farlo tramite vie "virtuali", come sta accadendo nelle ultime ore.