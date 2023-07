"Pepê nel mirino della Juve, ma la clausola è altissima: i dettagli"

La Juventus avrebbe chiesto informazioni su Pepê . A rivelarlo è stato O Jogo, il quale ha messo in risalto la volontà del club bianconero di ingaggiare l'esterno offensivo brasiliano , classe 1997, attualmente in forza al Porto .

La Juve su Pepê? Ma c'è il cavillo della clausola

Secondo quanto riportato, il Porto non avrebbe intenzione di cedere Pepê facilmente. La dirigenza portoghese sarebbe disposta a salutare il calciatore soltanto dopo il pagamento della clausola, fissata a ben 75 milioni di euro. Una cifra che avrebbe fatto vacillare la Juventus. Nella stagione appena conclusa, Pepê è sceso in campo 55 volte in tutte le competizioni, mettendo a segno cinque reti.