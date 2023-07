Juve, mossa a sorpresa di Lukaku per convincere il Chelsea a farlo partire

La Juventus si è inserita nella corsa a Romelu Lukaku e intanto dall'Inghilterra fanno sapere che il giocatore fa un altro passettino verso il ritorno definitivo in Italia. O meglio: spera di riuscirci dopo la sua decisione. Quale? Quella di rinunciare a un milione di sterline all'anno sul suo stipendio pur di convincere il Chelsea a lasciarlo partire. A rivelarlo è The Telegraph che racconta dunque della forte volontà del bomber belga di restare in Serie A, stavolta definitivamente dopo il prestito all'Inter.