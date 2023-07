Pogba in Arabia? La sua risposta allarma i tifosi della Juve

Pogba è in Arabia per motivi religiosi. Il centrocampista della Juve ha pubblicato delle foto sui social in cui è a La Mecca. Fin qui tutto normale. Il francese ha avviato anche con largo anticipo la preparazione alla Continassa per farsi trovare pronto dopo la travagliata annata vissuta nella scorsa stagione.

Cosa ha detto Pogba sul futuro?

Dall'Arabia, però, sono circolate con insistenza delle voci che vedrebbero Pogba sempre più attratto al calcio saudita, tant'è che ha visitato le struttura dell'Al-Ittihad. In un video TikTok, si vede come risponde alle domande di un influencer in merito al proprio futuro: "Non lo so se potrete vedermi nella lega saudita. Oggi no, domani non lo sappiamo. Al-Ittihad o Al-Ahly? Non lo so, vedremo".

Pogba è rientrato in Italia

Pogba è rientrato questa mattina in Italia. Il centrocampista farà successivamente tappa alla Continassa per mettersi a disposizione di Allegri.