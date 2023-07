Juve, rivincere è la sola cosa che conta

Nel giro di poche ore ha messo fuori dalla porta Arthur, Zakaria, McKennie, Bonucci e la SuperLega . Ovvero qualche decina di milioni e una parte significativa del recente passato, soprattutto politico. La Nuova Juve ha voluto marcare il territorio producendosi nelle scelte non solo tecniche suggerite da Allegri e in uno storico compromesso di comodo: eliminiamo i contenziosi. Elkann e Scanavino hanno eletto Max a unico elemento di continuità tra le due gestioni; Manna e Cherubini gli altri sopravvissuti: ma il giovane ds era (ed è) in fase di crescita, mentre per Cherubini , inibito dalla giustizia sportiva, si stava studiando un ruolo più manageriale che tecnico, a lui più congeniale.

Ha anche deciso di provare ad accontentare l’allenatore - compatibilmente con le ridotte risorse a disposizione - sviluppando il tema Lukaku, centravanti che Agnelli aveva peraltro tentato di prendere con Fabio Paratici (sappiamo bene come andò a finire, Dybala rifiutò lo United e lo scambio ipotizzato saltò). Dell’attuale trattativa con Chelsea e Psg per l’attaccante belga vi abbiamo rivelato sostanza, tempi e numeri. Siamo ormai alle battute conclusive: la prossima settimana il cerchio si chiuderà in un modo (Juve) o nell’altro (Inter).

La sfida più difficile della stagione è quella che vede protagonista proprio Allegri, inviso a parte del pubblico e della critica. Dopo aver tenuto insieme la squadra con la colla (importante, da gennaio a giugno, è stato il lavoro di mediazione svolto da Cherubini), Max è chiamato a una totale assunzione di responsabilità: tutte le scelte che la società sta operando sul piano strettamente sportivo sono e in seguito saranno ricondotte a lui e insomma non ci sarà spazio per cambiamenti d’opinione e improvvise, pur se comprensibili, retromarce. In altre parole, non gli sarà permesso di sbagliare.

L’estate scorsa Max non si mise di traverso quando gli furono proposti Pogba e Di Maria, entrambi con molti chilometri nelle gambe e - oltretutto - con la testa proiettata al Mondiale; poi avallò l’arrivo di Paredes. Con numerose attenuanti, nient’affatto generiche, ha comunque portato la squadra al terzo posto, toppando nelle coppe, in particolare in Champions. Gli obiettivi stagionali sono chiari: un posto nella SuperChampions che scatterà nel settembre 2024 e, eventualmente, la coppa Italia. C’è stato un primo Allegri juventino, quello che prese il posto di Conte e portò a casa 5 scudetti, 4 coppe Italia, 2 Supercoppe e altrettante finali di Champions. E ce n’è stato un secondo, chiamato a sostituire Pirlo, rinunciando peraltro a Cristiano Ronaldo. Un quarto e un terzo posto. Alla Nuova Juve ne serve un terzo tutto nuovo, perché rivincere è l’unica cosa che conta.