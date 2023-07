Bonucci come Djokovic: "I 36 sono i nuovi 26"

Leonardo Bonucci non ci sta. Il difensore non ha gradito tutta la situazione che lo ha portato a essere messo fuori rosa dalla Juventus e tramite le sue storie Instagram sta dimostrando la sua volontà di non arrendersi. Nella giornata di venerdì aveva pubblicato un video mentre si allenava con scritto "Keep going", continuiamo. In serata poi è arrivata la citazione a Djokovic.