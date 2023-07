Juve, intesa vicina con la Fiorentina per la cessione di Arthur: i dettagli

Arthur alla Fiorentina? I dettagli dell'operazione

Arthur ha espresso il proprio gradimento per il possibile passaggio alla Fiorentina. Le due società sono in contatto per definire al meglio la trattativa, in particolar modo la formula: probabilmente il trasferimento si baserà sul prestito annuale con opzione di acquisto in favore della Fiorentina che, ovviamente, sarà inferiore rispetto ai 37 milioni versati dalla Juve nelle casse del Liverpool. Arthur percepisce un ingaggio di 5 milioni, con la metà che sarà pagata dalla Juventus. L'obiettivo della Fiorentina è quello di inaugurare il Viola Park con i nuovi acquisti Arthur e Parisi, con quest'ultimo che è stato già ufficializzato nei giorni scorsi.