"Juve, Vlahovic ha l'accordo con il Psg: le cifre del contratto"

"Vlahovic, accordo con il Psg"

Secondo quanto riportato da Marca, il serbo ha trovato un accordo con i parigini, che lo hanno individuato come alternativa a Mbappé. Per Vlahovic, che intanto ha segnato il primo gol della stagione, si parla di uno stipendio da 11 milioni a stagione con un contratto quinquennale. Il Psg potrebbe dunque affondare il colpo, iniziando una trattativa con la Juve dopo aver risolto la situazione legata a Mbappé, che ha rifiutato il rinnovo ma è intenzionato a rimanere nonostante la scadenza del contratto nel 2024. Sulla questione il presidente Al-Khelaifi è stato chiaro: "Noi vogliamo che resti, ma se vuole rimanere deve firmare un nuovo contratto. Non lo lasceremo partire a zero". Ovvero rinnovo o cessione in questa sessione.

Juve vicina a Lukaku, cosa può succedere

Si va dunque verso un effetto domino che vede coinvolti i tre attaccanti. Cedendo Mbappé il Psg punterebbe su Vlahovic, permettendo alla Juve di chiudere il colpo Lukaku. Giuntoli e Allegri si sono trovati d'accordo su Big Rom e non hanno esitato, mentre l'Inter si è indignata ed è uscita dalla trattativa. Il club bianconero ha già l'accordo con il giocatore e con il Chelsea, ma deve prima aspettare di chiudere la cessione di Vlahovic.