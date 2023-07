Juve, Bonucci torna e incrocia Allegri: va in scena il faccia a faccia

Bonucci, Chiesa e Weah . Certo non si può dire che i tre arrivino con lo stesso spirito. Alla Continassa oggi ci sarà da fare: l’ex capitano rientra sapendo di essere stato messo ai margini ; l’attaccante ha in testa un futuro di dubbi a partire dalla sua completa ristabilizzazione; infine l’unico volto veramente nuovo, l’americanino che vola sulla fascia ma che forse è un po’ troppo offensivo per fare il quinto senza copertura alle spalle. Di materiale ce n’è, insomma. Soprattutto per Allegri .

Bonucci e Allegri, l'incrocio in casa Juve

Strano davvero questo ritiro per Bonucci. L’ex capitano è atteso al J-Medical per le visite. Lì è di casa, conosce e saluta tutti da anni, da sempre. Anche se stavolta sarà diverso. Poi, una volta passato al centro tecnico, l’ex capitano avrà modo di incrociare Allegri e i compagni con i quali condividerà i programmi solo fi no a giovedì: da venerdì, quando la comitiva volerà in Usa, Bonucci si allenerà con gli altri esuberi, nel gruppo di quelli sul mercato. Non è nei piani tecnici, cioè di Allegri, ma cercherà comunque di capire se ci sono margini. Altrimenti, da professionista, si metterà a disposizione in attesa di nuovi orizzonti.

Juve, rilancio Chiesa

Poi c’è Chiesa. Il fatto che resti un top è confermato dalla valutazione che ne ha fatto la stessa Juve al mercato inglese: 55 milioni, poco meno di quelli dati alla Fiorentina tra il 2020 e il 2022. Chiesa, atteso anche lui oggi alle visite di idoneità, è tra gli attaccanti a disposizione almeno finché non arriveranno offerte. Newcastle e Liverpool ne hanno studiato il dossier ma poi non hanno partorito offerte. E l’ex viola potrebbe pure pensare di rilanciarsi in bianconero, magari da seconda punta pura, più vicino alla porta. Altro capitolo invece è la scadenza 2025: in caso di totale conferma, bisognerà parlare. Ma comunque oggi Chiesa è dentro la Juve. Poi se arrivano off erte si vedrà.

Weah e il suo ruolo nella Juve

La Juve infine abbraccia Timothy Weah, primo vero volto nuovo della stagione. Niente visite per lui, ha fatto tutto a fine giugno quando è passato a Torino per firmare il contratto. L’acquisto, prima dell’arrivo di Giuntoli, lo ha chiuso il ds Manna. Lo ha fatto all’insegna del nuovo corso: 13 milioni tutto compreso e 2 milioni a stagione al giocatore. Weah (23 anni) ha alle spalle tre formantissime stagioni di Lilla, studia da terzino e vola. I dubbi sono tecnici: forse a tutta fascia da solo rischia di sbilanciare troppo la squadra. Tutto in mano ad Allegri, ovviamente. Sarà il tecnico a decidere come e quanto utilizzare il nuovo acquisto. A partire dal fine settimana, dalla tournée che Weah da statunitense vuole vivere da protagonista (in dote 29 presenze e 4 gol con la nazionale a stelle e strisce). A partire dalla sfida contro il Barcellona di sabato (domenica notte in Italia, ore 4.30) per arrivare poi a quelle contro Milan e Real. Tre partite che per quanto siano esibizioni qualche risposta dovranno darla. Non solo su Weah, su tutta la Juve. Che tornerà in Italia quando mancheranno due settimane all’esordio di Udine.