Juve, idea Kessie dal Barcellona: ecco come può arrivare

INVIATO A TORINO - Il mercato insegna: l’Arabia può giocare brutti scherzi . Quei soldi fanno gola. Milinkovic , primo obiettivo della Juve per il centrocampo, ha già salutato tutti. Ora anche Thomas che alla Continassa non dispiaceva sta pensando intensamente alla Saudi Pro League. E da quelle parti hanno messo nel mirino anche uno degli attualissimi obiettivi bianconeri: Franck Kessie, ex Atalanta e Milan che al Barça fatica a farsi piacere . Locatelli basso e coppia di intermedi Kessie-Rabiot, questo il disegno Juve per dare l’assalto al campionato .

Kessie alla Juve, la formula

Tutto si basa sull’ipotesi di un prestito libero: alla Juve Kessie costerebbe circa 8 milioni di ingaggio (6 netti più tasse), il giocatore potrebbe ritrovare luce in un campionato che conosce a memoria e a fine stagione si riparlerebbe con il Barcellona. La soluzione ci sta e infatti il tavolo è aperto. Giuntoli sa che lì in mezzo dipende tanto anche da Pogba ma intanto cerca alternative. Koopmeiners, De Paul e Samardzic gli altri osservati speciali. In un ruolo in cui la Juve sta cedendo Zakaria (c’è il West Ham), McKennie (si spera nella Premier) e probabimente Miretti (alla Salernitana con recompra). Kessie convince per doti e trascorsi di Serie A e la Juve, in attesa di sistemare l’attacco, non lo molla.

Juve, la situazione di Fagioli

A proposito di centrocampisti in queste ore è attesa una risposta importante su Fagioli. Il jolly di Max non è in discussione tanto che qualcuno ne pronostica anche un più continuo impiego anche da centrale. Però non è al meglio e continua a lavorare a parte. Il problema, dopo l’intervento di due mesi fa alla clavicola, sono i contrasti. Lo staff tecnico monitora la situazione e i prossimi test diranno se è il caso che Fagioli voli in Usa o sia più prudente lasciarlo a Torino a lavorare. Perché se non deve giocare, che bisogno c’è di portarlo laggiù? Invece alla Continassa Fagioli continuerebbe il percorso per arrivare al meglio a metà settembre, per la quarta di campionato contro la Lazio. Infine, sempre a metà campo, qualche dubbio sulle sorti di Hans Nicolussi Caviglia: seppur seguito da diverse squadre di A e B, potrebbe restare in organico per completare numericamente il reparto. In queste prime fasi di ritiro sta dando buoni segnali e il suo futuro è ancora tutto da scrivere.