Koopmeiners, l'entourage: "Rinnoverà con l'Atalanta, ma la Juve..."

La Juventus continua a seguire Koopmeiners nonostante il centrocampista dell'Atalanta difficilmente si muoverà da Bergamo questa estate. Non solo: per lui sembra ormai prossimo anche il rinnovo di contratto. Giuntoli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di "sostenibilità" e ha chiuso al mercato in entrata, almeno per ora, ma il nome dell'ex Az resta in orbita anche se l'accordo per il prolungamento con la Dea sembra davvero vicino.