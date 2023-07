Lukaku resiste ai 60 milioni degli arabi: ha l’accordo con la Juve

Tournée? Meglio di no . Una condizione molto diffusa in questo periodo. Non si parte per il viaggio-marketing del club e si resta alla base, a lavorare tra i cosiddetti fuori rosa, in attesa che il giro abbia inizio. Romelu Lukaku ha un accordo con la Juve ma si allena a Londra, con Ziyech e Aubameyang, gli altri esuberi dorati del Chelsea. Il belga è ancora proprietà di Boehly, bloccato dalla non uscita di Vlahovic alla Juve . I conti bianconeri, in questo momento, non permettono tale manovra: l’ad bianconero ha indicato la via, se entrano 70-75 milioni per Dusan si possono dare 40 al Chelsea e chiudere l’affare, altrimenti è tutto più difficile.

Juve, Lukaku rimane in attesa

Big Rom ovviamente non perde di vista il futuro. Il suo legale Ledure lo informa su ciò che accade. Anche sui continui rumors provenienti dall’Arabia Sauidita, dove l’Al Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni per un biennale e 50 da dare al Chelsea, in pratica l’off erta che fa saltare il banco. Ma l’attaccante ex Inter non è convinto di accettare, vorrebbe misurarsi ancora con il grande calcio europeo e dare seguito all’accordo trovato settimane fa con la Juve (triennale da 9 milioni a stagione con opzione per il quarto anno). La maglia bianconera ora è davvero l’unica che ha in testa, ma certo il tempo che scorre senza soluzioni non lascia dormire sonni tranquilli.

Juve, Vlahovic vola negli Stati Uniti

Negli States, invece, ci va oggi Dusan Vlahovic, fresco della fiducia che gli ha manifestato la Juve. Fino all’arrivo di offerte irrinunciabili... C’è il Psg che lo vorrebbe, non è un mistero, tanto che un accordo tra le parti (giocatore e club) sarebbe stato già raggiunto. Eppure anche il ricco club parigino deve cedere - Mbappé o Ekitike - prima di poter acquistare. Tutto legato al ballo dei centravanti che potrebbe partire con il trasferimento di Kane al Bayern Monaco. Lukaku e i suoi collaboratori sono al corrente di tutto ciò e aspettano, tentando di relegare in fondo ai pensieri il milionario pressing arabo, un esercizio di certo non semplicissimo. E a proposito di Vlahovic, autore del primo gol dell’estate juventina, sarà interessante capire se già da domani contro il Barcellona sarà rischiato oppure preservato. La sua cessione per la Juve è pressoché fondamentale anche a livello finanziario: Allegri, probabilmente, nei suoi calcoli dovrà tenere conto anche di questo.

Juve, Lukaku per sostituire Vlahovic

Meglio, peggio, chissà. In questi giorni si è sentito di tutto sul possibile passaggio di Lukaku alla Juve per sostituire Vlahovic. «Mosse da Juve, non da Giuntoli...» ha specificato il nuovo dt bianconero qualche giorno fa. Ed evidentemente l’ingaggio di Lukaku sarebbe una mossa su cui c’è consenso diffuso, sia a livello tecnico sia a livello economico. Lukaku a Londra, Vlahovic in America con la Juve. Accordi pressoché tutti fatti. Se parte il giro, si chiude in fretta.