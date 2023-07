Juve alla rovescia: Vlahovic e Chiesa sul mercato, top club all’assalto

Dall’autunno 2020, passando per l’inverno 2022, dritti fino a oggi. Poco meno di tre anni e un mondo del tutto diverso, davvero impossibile da immaginare. Vlahovic e Chiesa erano i nuovi gioielli strappati alla Fiorentina (come già accaduto tante volte in passato...), gli attaccanti su cui la Juve avrebbe dovuto costruire buona parte del suo futuro. Nemmeno tre anni e sono in tournée negli States quasi per caso, a disposizione di Allegri ma per niente sicuri di affrontare la stagione in bianconero. Anzi, in barba alla fiducia di cortesia manifestata dal club, Vlahovic e Chiesa si vedrebbero meglio altrove e avrebbero voglia di cambiare aria.

Serbo

Partiamo dal centravanti, alla cui uscita è legato l’arrivo di Lukaku. Il pezzo pregiato della vetrina bianconera è lui, tanto che l’ad Scanavino è stato chiaro con i componenti dell’area sportiva, da Giuntoli in giù: vendiamolo a ciò che dice la Juve, cioè almeno 70-75 milioni, e poi si potrà concretizzare l’affare già definito per prendere Big Rom. Vlahovic, da parte sua, ha compreso presto i messaggi e da qualche settimana si è cominciato a guardare intorno, finendo in un attimo nel giro dei grandi centravanti, giro che deve partire da un momento all’altro ma che non parte mai. Il serbo - arrivato in bianconero a gennaio 2022 per oltre 80 milioni - ha lavorato molto bene nella prima parte di ritiro, ha segnato il primo gol stagionale della nuova Juve e ora aspetta le sfide in terra statunitense con Barcellona, Milan e Real. Il Psg avrebbe già convinto il serbo con un accordo non concretizza il suo interesse e anche il Bayern Monaco continua a guardarsi intorno. Comunque le chiacchiere stanno a zero: alla Continassa attendono offerte ufficiali e finora niente.

Fede

E anche Chiesa è più o meno sulla stessa barca. Anche lui arrivato dalla Fiorentina (ottobre 2020) per una gran bella cifra (circa 50 milioni) e anche lui indicato come futura colonna bianconera. Il primo anno è andato alla grande, culminato per altro con la vittoria azzurra all’Europeo 2021. Poi nella stagione seguente il pesante infortunio e da lì un lento cammino verso un presente fatto di dubbi. Come sta realmente Chiesa? Quando torna al top? Ma alla fine in che ruolo dà il meglio? Ha i gol nei piedi o no? Meglio sulla fascia o più vicino alla porta? Nonostante tutto la Juve, conscia di avere un pezzo pregiato tra le mani, ha fatto il prezzo nei confronti del mercato inglese: 50 milioni. Newcastle e Liverpool hanno preso in seria considerazione l’ipotesi di puntarci ma anche in questo caso neanche l’ombra di passi ufficiali. E intanto anche Chiesa è ripartito con Allegri, pronto a ben figurare nella tournée in vista del mercato di agosto, quando diverse situazioni potranno essersi sbloccate.

Titolari

Due ex viola, due separati in casa bianconera. E pensare che se già oggi ci fossero partite vere la coppia d’attacco della Juve sarebbe formata proprio da loro due. Centravanti e seconda punta, reparto assortito con Milik e Kean pronti a subentrare. E chissà se non sarà così già domani notte contro il Barcellona o se il mercato che incombe consiglierà di preservarli. Ma insomma nei piani della Juve solo qualche tempo fa c’erano proprio loro due. Vlahovic e Chiesa strappati alla Fiorentina a suon di milioni e piazzati al centro del futuro della Juve. Sono passati solo pochi mesi e lo scenario è cambiato. Ora sono negli States con Allegri, ma il loro futuro è ancora tutto da scrivere.