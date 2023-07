"Juve-Barcellona, passi avanti per Kessie: la formula"

Prosegue la trattativa tra Juve e Barcellona per riportare Franck Kessie in Italia. Nonostante l'inserimento dell'Atletico Madrid negli scorsi giorni, i bianconeri hanno bisogno di un centrocampista e puntano sull'ex Milan. Si sono fatti passi avanti nei dialoghi tra i due club, che adesso intendono definire le cifre e la formula del suo eventuale trasferimento.

"Juve, passi avanti per Kessie: le richieste del Barcellona"

Dalla Spagna arrivano novità sulla trattativa tra Juve e Barcellona per Kessie. Le riporta SPORT, che spiega come la formula su cui lavorano i due club è un prestito con obbligo di riscatto. Ci sono ancora alcuni dettagli da limare, come le cifre, visto che le richieste dei blaugrana sono superiori alla proposta dei bianconeri. Ma la sensazione è che dopo questi passi avanti ci sia margine per chiudere il trasferimento.