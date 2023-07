Bonucci, allenamento e frecciata alla Juve: "Gioca come sai..."

Mentre la Juve prosegue nella tournée estiva, Leonardo Bonucci si allena da solo a Torino. Il difensore bianconero, messo fuori rosa e non convocato per l’America, è molto attivo sui social nelle ultime settimane, soprattutto per mandare dei messaggi riguardo la sua situazione. Questa volta ha pubblicato un video diverso dal solito, ma anche in questo caso ha aggiunto una frecciata alla Juve.

Juventus, cosa sta facendo Bonucci?

Bonucci non vuole arrendersi dopo essere stato messo fuori rosa e continua ad allenarsi da solo per prepararsi a ciò che verrà nella prossima stagione. Questa volta ha pubblicato su Instagram un video in cui si allena e gioca con dei bambini su un campo da calcio. Oltre ai sorrisi, alle foto e agli autografi, però, c’è spazio anche per una frecciata verso la Juve. “Gioca come sai, e prendine il buono”, questa la didascalia del post, a dimostrazione di come Bonucci stia cercando di trasmettere messaggi positivi sul suo status fisico e sulla sua voglia di essere ancora protagonista.