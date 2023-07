"Juve su Pavard del Bayern: è sfida a tre con due big inglesi"

Dopo l'addio di Juan Cuadrado , la Juve punta a trovare un nuovo rinforzo sulla corsia destra. È già arrivato Weah, eppure i bianconeri cercano un altro profilo, dalle caratteristiche più difensive, per completare il pacchetto di esterni. E dalla Germania arrivano voci sul possibile inserimento per Benjamin Pavard , terzino del Bayern Monaco .

"La Juve punta a Pavard: sfida a tre con City e United"

Pavard non vuole rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco, in scadenza nel 2024, e punta a lasciare il club in estate. È quanto riporta Sky Sport DE, che spiega come sul calciatore francese ci siano tre big europee. Tra queste rientra anche la Juve, che dovrà però sfidare a distanza il Manchester United e il City, entrambe interessate a Pavard. Il Bayern attende offerte importanti, mentre non sembra possibile uno scambio sull'asse con i Citizens tra lui e Walker, come riportato da altre fonti estere.