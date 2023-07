Juve fuori dall'Europa, i nuovi nomi in uscita: occhio a Kean e Alex Sandro

Dopo l'esclusione dalla Conference League a causa della sentenza della UEFA , la Juve sarà adesso costretta a rifondare la propria squadra. La strada sembra essere simile a quella della stagione 2011/12 , quando con Conte i bianconeri rivoluzionarono la rosa . Sicuramente, però, prima di pensare ai nuovi innesti, bisognerà puntare sullo sfoltimento , sia per far quadrare i conti che per necessità sportive.

Quali sono i nomi in uscita della Juve dopo la sentenza UEFA?

Già prima della sentenza della UEFA, la Juve aveva stilato una lista di giocatori in uscita vista la larghezza attuale della rosa. I primi nomi sono gli esuberi come Bonucci, Luca Pellegrini, Zakaria, Pjaca e Aké. Ma dopo l'esclusione dalla Conference League, si potrebbero aggiungere nomi più importanti. Occhio a giocatori come Alex Sandro e Kean, adesso in bilico, insieme a Miretti. Si faranno valutazioni anche sulla coppia Szczesny-Perin, che potrebbe perdere uno dei suoi due tasselli. E infine, tanti giovani partiranno in prestito o addirittura a titolo definitivo, come De Winter, Barrenechea, Cambiaso, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia e Soulé.