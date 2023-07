Ecco perché Lukaku serve alla Juve di Allegri: tutti i motivi

La Juve cerca gol. La prima missione stagionale per Massimiliano Allegri, funzionale al ritorno al vertice, è quella di rivitalizzare l’attacco. Da due anni il reparto ha perso Cristiano Ronaldo e questo potrebbe bastare per spiegare il crollo del fatturato offensivo e della media reti a partita. CR7 ha garantito 101 gol in 134 partite; in campionato 81 in 98 gare. Con il fenomeno si partiva in pratica ogni volta da uno a zero. Dopo il portoghese, la musica è andata diversamente: Vlahovic, l’erede designato, arrivato per salvare la Signora soltanto a metà della prima stagione post fenomeno, ha viaggiato a corrente alternata (23 centri in 63 match) e viene da un’annata piena di difficoltà, tra fastidi fisici e problemi tattici. Chiesa non ha potuto garantire il suo apporto come desiderato per il lungo recupero post infortunio e gli altri protagonisti non hanno certo brillato per numeri pirotecnici. Non è tutto, però. Il passaggio al 3-5-2, decisivo per ritrovare stabilità nella passata stagione, non ha aiutato il reparto offensivo. Vlahovic, in particolare, ha sofferto spesso di abbandono in area avversaria. Gli effetti si riscontrano nelle statistiche dell’ultimo quinquennio. In campionato, la Juve ha segnato 70 gol nel 2018-19, 76 nel 2019-20 e 77 nel 2020-21; nell’ultimo biennio si è passati a 57 reti nel 2021-22 e a 56 nel 2022-23. Di riflesso, la media è precipitata: 1,84 gol a gara nel 18-19, 2 del 19-20 e 2,03 nel triennio ronaldiano; 1,5 nel 21-22 e 1,47 nelle ultime due stagioni, chiuse senza trofei.