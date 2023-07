Lukaku alla Juve, ci siamo: il Chelsea apre all'arrivo di Vlahovic

LONDRA (INGHILTERRA ) - Svolta nell'affaire Lukaku-Juventus . Il Chelsea ha infatti aperto alla possibilità di inserire Dusan Vlahovic nella trattativa che porterebbe il belga in bianconero e il serbo in Premier League .

Asse Londra-Torino caldissimo

I 'Blues' sono alla ricerca di un attaccante che sostituisca numericamente il classe 1993 belga, fuori dal progetto tecnico del neo tecnico Pochettino. I vertici del club londinese seguono Vlahovic dai tempi della Fiorentina e nelle ultime ore avrebbero espresso il loro gradimento per l'attaccante serbo che in bianconero non ha convinto. L'apertura del club londinese al profilo di Vlahovic come contropartita sbloccherebbe inevitabilmente l'approdo di Lukaku alla Juve, con il belga che ha già raggiunto un'intesa di massima con Giuntoli sull'ingaggio. L'unico nodo dell'operazione sull'asse Londra-Torino riguarda il conguaglio economico a favore dei bianconeri. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra giusta.