Juve, il confronto tra Lukaku e Vlahovic premia il belga: ecco perché

Il confronto tra Lukaku e Vlahovic, chi ha i numeri migliori?

Opta Paolo ha pubblicato un focus sui numeri di entrambi gli attaccanti maturati nella scorsa stagione. I due hanno segnato poco rispetto agli standard, realizzando soltanto dieci reti. Ci sono delle statistiche che vedono Lukaku primeggiare, a partire dal numero di assist: l'ex Inter ne ha effettuati 6, contro i 2 di Vlahovic. Superiore per il belga anche la media che mette in relazione minuti e gol, con una rete ogni 166 minuti contro i 193 minuti del serbo. Per Lukaku è superiore anche la media realizzativa (19.6 vs 14.7) che sottolinea come la sua stagione sia stata decisamente migliore rispetto a quella del suo possibile predecessore.