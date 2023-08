Juve, via libera per Lukaku: ecco il piano di Giuntoli

TORINO - Avanti verso il traguardo. Avanti a piccoli passi ma significativi. Juve e Chelsea continuano a parlarsi per arrivare all’obiettivo: portare Lukaku (più conguaglio) in bianconero e Vlahovic dai Blues. Lo scambio s’ha da fare e per questo continuano i colloqui tra le parti, con l’intento di chiudere il più presto possibile. Alla Continassa c’è fretta di regalare a Massimiliano Allegri il bomber che, nei pensieri e negli auspici del tecnico, può far svoltare il rendimento dell’attacco juventino e di completare un’operazione che permetterebbe di dare ossigeno ai conti in sofferenza del club. Quella «aggiustatina» indicata da Cristiano Giuntoli al momento del suo insediamento che è resa ancora più necessaria dagli effetti dell’esclusione dei bianconeri dalle coppe europee (circa 80 milioni di ricavi in meno senza Champions League). Il rimedio per compensare questo impatto negativo passa anche da cessioni eccellenti e proprio a questa voce si può annoverare il sacrificio di Vlahovic, che la società ha deciso di avallare. Necessità di bilancio e necessità tecniche si sposano, insomma. «Offerte irrinunciabili per esigenze economiche e finanziarie verranno valutate e io mi adeguerò, come ho sempre fatto» ha annuito Allegri, il principale sponsor di questo affare che, nei suoi piani, potrebbe aumentare le chance di scudetto dei bianconeri. Specie in una stagione in cui, per cause di forza maggiore, ci si potrà dedicare quasi esclusivamente a questo.