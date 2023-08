Juve, la panoramica del mercato: il caso Kessie e quello McKennie

I milioni dell'Arabia Saudita hanno spinto Kessié ad accettare l'offerta dell'Al-Ahli, con la Juve che quindi resta con il cerino in mano dopo che Giuntoli aveva già raggiunto un principio d'accordo con il Barcellona per un prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, poteva trasformarsi in obbligo. La situazione si era già complicata dopo l'inserimento del Tottenham, con il gradimento del calciatore di giocare in Premier League. Alla fine l'ha spuntata l'Al-Ahli, grazie ai 15 milioni offerti al Barça e ai 18 milioni a stagione che andranno nelle tasche dell'ex Milan. Il mancato arrivo di Kessie porta a una inevitabile conferma di McKennie, il quale è rientrato nel progetto dopo i dubbi successivi alla conclusione della scorsa stagione.